La Loubière. Le club de tennis de table progresse

Le Ping-pong club lioujacois n’en finit pas de croître en effectifs mais aussi en compétition. Il aligne désormais neuf équipes de trois ou quatre joueurs dont trois au niveau de la région Occitanie. L’équipe porte-fanion a pour défi à relever son maintien en Régional 1 tandis que l’équipe 2 affiche des prétentions pour accéder en R 2.

Samedi les équipes engagées en championnats départementaux ont également confirmé leur progression et pour certaines un potentiel pour gravir un échelon hiérarchique pour la saison prochaine. Les choix de formation d’encadrants et leur disponibilité ensuite pour transmettre les compétences acquises aux générations montantes, sont maintenant récompensés et ouvrent de hautes perspectives. Cette progression tient aussi à la parfaite intégration des joueurs issus du club d’Entraygues et à la mobilisation de supporters de plus en plus nombreux à la salle des Épis. Le mercredi 21 février un stage y sera organisé par le Comité Départemental avec l’entraîneur Rémi Babec.