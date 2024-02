Estaing. Le comité du Causse prépare son avenir

L’équipe actuelle du comité d’animation du Causse Le Monastère-Cabrespines souhaite passer la main. Ne voulant pas que cette association s’arrête, le bureau a organisé une réunion extraordinaire, pour débattre du sujet.

Le bureau actuel sera démissionnaire dans son intégralité lors de la prochaine assemblée générale prévue en avril.

Un appel avait donc été lancé auprès de la population pour réunir des personnes prêtes à s’investir et à faire vivre le village du Causse. Ce soir-là, un groupe de jeunes s’est dit prêt à s’engager et à reprendre les rênes de l’association. Un bel échange et des questions pertinentes ont permis d’envisager la poursuite de cette association.

Le prochain rendez-vous du Comité d’animation sera la matinée tripous du dimanche 31 mars. Cette manifestation sera organisée en collaboration avec les anciens et futurs membres. Un déjeuner matinal pour se mettre en situation et prendre déjà les premiers repères d’une vie associative. C’est tout ce que l’on peut souhaiter à ces jeunes qui veulent s’unir et s’investir pour faire vivre leur territoire et pérenniser l’association.

Et comme l’a souligné la maire, "il serait dommage que l’association s’arrête alors que la salle des fêtes vient d’être réaménagée ; vous avez un outil de travail fonctionnel et agréable".

Toutes personnes qui souhaiteraient intégrer l’association peuvent se rapprocher de Pauline au 07 78 26 14 66 ou de Marion au 06 30 77 68 15.