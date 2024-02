Mur-de-Barrez. Les collégiens participent à l’appel à projet de l’école du parc régional

Avec les résidents de l’Ehpad de Mur-de-Barrez, les élèves de 4e du collège du Carladez participent à un appel à projet de l’école du parc régional de l’Aubrac, à l’initiative de Florence Lalande, animatrice à l’Ehpad, de Sarah Patris, professeur de français, et de Géraldine Bernard, professeur documentaliste.

Lors de plusieurs rencontres, élèves et résidents ont participé à des ateliers intergénérationnels d’écriture autour de la symphonie de l’arbre et de la forêt. Ensemble, ils écrivent des poèmes, des textes et pensent à leur illustration, autour de leurs ressentis et échanges sur ce thème. Certains textes seront sélectionnés pour le livret final, tous les textes et illustrations formeront une exposition mobile : au collège et à l’Ehpad de Mur-de-Barrez.