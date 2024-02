Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une très belle affluence au quine du club de football

Le temps d’un après-midi, les joueurs et supporters

de l’AS Saint-Geniez football ont délaissé les stades pour participer au quine du club, organisé à la salle de l’espace culturel.

C’est dans une joyeuse ambiance que les jeunes et les moins jeunes ont tenté de remporter un des très beaux lots. Les premiers et deuxièmes lots : bon d’achat de 500€ et 250€ chez les commerçants du village. C’est en fin d’après-midi, que tous se sont séparés satisfaits d’avoir partagé ce moment sympathique. Bien sûr, seuls quelques-uns d’entre son parti avec des lots.

Dès à présent, les joueurs vous donnent rendez-vous au stade pour venir les encourager. Un grand merci aux organisateurs.