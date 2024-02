C'est les vacances ! Cathédrale, musées, cinéma... Comment tuer le temps à Rodez en plein mois de février

Depuis ce samedi 10 février, les vacances scolaires battent leur plein. Alors si vous êtes à Rodez, voici une sélection, non exhaustive, d'activités qui pourront ravir petits et grands en cette période plutôt morose.

Que faire à Rodez en hiver ? C'est la question qui doit tarauder un bon nombre de personnes en ces jours. Car depuis le samedi 10 février, les élèves de la zone C peuvent profiter de leurs vacances scolaires, et de nombreux parents ont eux aussi emboîté le pas, pour prendre quelques jours de congé.

Même l'office de tourisme de la ville, toujours de bon conseil, s'est posé la question et offre ainsi un guide aux touristes présents sur le territoire. Centre Presse rejoint le mouvement, alors voici une sélection non exhaustive d'activités pour animer son quotidien.

Profiter de la richesse culturelle des musées

C'est un incontournable à Rodez. Peu importe la période de l'année, se rendre au musée sera une riche idée. L'occasion, le temps d'une visite de découvrir le musée Soulages et sa nouvelle exposition temporaire, Fenaille et Denys-Puech. Un billet unique de 12 € donnant d'ailleurs accès aux trois établissements.

Les plus chanceux pourront même profiter des divers ateliers ou visites guidées proposées spécialement lors des vacances scolaires. Seul problème, la plupart ont été prises d'assaut et seulement quelques places sont encore disponibles, alors dépêchez-vous ! Parmi les petites pépites, notons un escape game au musée Soulages, trois sessions y sont prévues.

Découvrir la cathédrale et ses vitraux

C'est le monument le plus fréquenté du Piton avec plus de 300 000 visiteurs chaque année et son emblème depuis le XVIe siècle. Édifice remarquable par bon nombre d'aspects, la visite de la cathédrale Notre-Dame de Rodez est peut-être l'attraction numéro 1 en ville. Si cette période hivernale n'offre pas le luxe de parcourir les 300 marches qui mènent à son clocher, l'office de tourisme a prévu un substitut en cette période. Le 15 février à 14 h 30, suivez une visite guidée ayant pour thème principal la découverte de la cathédrale par ses vitraux. Réservation au 05 65 75 76 76.

La MJC et ses nombreux stages

Qui dit vacances scolaires, dit stages à la MJC ! À chaque période de vacances, l'institution remet le couvert, et dessine un programme idoine à destination des plus jeunes. Théâtre, taekwondo, escalade... Il y en aura pour tous les goûts dès l'âge de quatre ans. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit de contacter la MJC au 05 65 67 01 13. Chaque stage dure au moins une demi-journée, inscription : 12 € plus tarif d'adhésion.

L'hiver à la piscine !

Pendant cette période de vacances, Aquavallon débloque un programme spécial. Les nageurs pourront profiter de structures gonflables dans le grand bassin les mardis et jeudis après-midi et le mercredi après-midi dans le bassin d'apprentissage. De même, des activités aquagym, aqua circuit training, aquafitness et aquabike sont organisés. L'hiver dans une eau à 27 °C, quoi de mieux ?

Une soirée de concert au Club

Si une soirée de concert vous tente, alors rendez-vous au Club ! La salle de concert ruthénoise ouvre le mardi 20 février son Yo festival, dédié à l'univers du hip-hop, et deux rendez-vous sont à noter durant les vacances scolaires. Le premier est même dédié aux enfants. Avec, à 18 h 30 le 20 février, un spectacle pour enfants intitulé La relève. Quand les plus grands se déchaîneront le temps d'une soirée rap le 24 février, avec les performances de Mokazz, DJ Poulou et L'Hexaler. Réservation en ligne.

Une après-midi au cinéma

Rien de tel que le cinéma, pour réconcilier petits et grands le temps d'une séance. Se plonger au cœur des salles obscures ne peut être qu'une bonne idée, alors rendez-vous au multiplexe de Rodez, esplanade des Rutènes. Parmi les films à l'affiche ces jours-ci, notons les sorties récentes de One love, biopic sur Bob Marley, Le dernier jaguar de Gilles de Maistre et du côté animation, le Royaume de Kensuke ou Pororo, l'île aux trésors.