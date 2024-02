Druelle Balsac. De nouveaux conseillers municipaux enfants passent à l’action à Balsac

Le conseil municipal des enfants a pour objectif d’initier les jeunes à la démocratie et à la citoyenneté, de les faire s’exprimer dans le respect constant des autres, faciliter leur compréhension au fonctionnement d’une assemblée et des responsabilités qui incombent à ses membres, les initier et sensibiliser à une démarche citoyenne, les familiariser avec les processus démocratiques : le vote, le débat, les élections, leur offrir la possibilité d’améliorer le cadre de vie de leurs concitoyens, être à l’écoute des idées et des propositions des autres enfants et les représenter. Les Gastadous de Balsac ont élu leurs conseillers municipaux enfants jeudi 18 janvier dernier.

Les nouveaux élus sont : Soan Aurières, Maëlann Auguy, Raphaël Beaufils Mousnier, Noélie Bessière, Samuel Cavaille, Timéo Delagnes, Viktor Duvivier, Clément Mendez Pelletier, Léana Parayre et Lisa Trin sur l’école de Balsac.

Ils se sentent déjà très impliqués dans leur rôle d’élus et ont plein d’idées d’animations, d’aménagements afin d’améliorer la vie de leurs villages. Nous leur souhaitons de réaliser de beaux projets durant leur mandat.