Luc-la-Primaube. Football : l’équipe 3 assure l’essentiel en championnat

Le week-end footballistique a débuté vendredi soir par une rencontre entre deux générations, les vieilles gloires luco-primauboises et les futurs seniors. Une rencontre sympathique sur le terrain synthétique du stade François-Niarfeix à Luc où les vétérans ont tenu la dragée haute aux U17 du LPFC, habillés de neuf par Banquiz, qui préparent leur 2e partie de la saison 2023-2024.

Chez les seniors, seule l’équipe III était en lice. Elle rendait visite à Camboulazet, classée dans le ventre mou au classement général. Dans des conditions de jeu très difficiles, sur un terrain gorgé d’eau et très boueux, à la limite du praticable, les jeunes Luco-Primaubois qui ont cependant essayé de pratiquer un beau jeu ont dominé les locaux d’entrée de jeu mais, par maladresse et manque de réalisme, n’ont pas réussi à concrétiser les nombreuses occasions de but. Il fallut attendre la 34e minute pour voir Rémy Ambroise trouver le chemin des filets suite à un cafouillage dans la surface de réparation. Il revenait à Lucas Rouquette de doubler la mise à la 39e sur un débordement suivi de la frappe à l’entrée de la surface de réparation. La deuxième mi-temps s’est limitée à une attaque-défense sans pour autant concrétiser une seule des nombreuses occasions de but. Petite victoire très importante tout de même qui permet à cette équipe de rester leader de la poule avec 12 victoires et une seule défaite. Prochain match samedi 17 février à 19 heures contre Naucelle III à Luc. Quant à l’équipe II, elle recevra Comtal FC II ce dimanche 18 février à 15 h à Luc.

Les U15 D1 avec leurs nouveaux maillots Nicolas Jeay assurances ont enregistré leur première défaite en 2e phase contre une belle équipe d’Ouest Aveyron football. Il faut que cette équipe retrouve les ressources pour rebondir en championnat au retour des vacances.