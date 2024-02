Sévérac d'Aveyron. Judo : Sévéragais et Creissellois ont profité du stage national de nihon taï jitsu

Cette année encore, plusieurs membres du centre culturel et sportif sévéragais pratiquant le nihon taï jitsu et ceux du club sports loisirs et culture de Creissels ont participé au stage national de la zone sud qui se déroulait au centre d’entraînement national de la Fédération française de karaté à Castelnau-le-Lez.

La matinée du samedi a permis aux enseignants venus de tout le sud de la France et même parfois au-delà, ainsi qu’aux élèves les plus gradés, de perfectionner leurs techniques sur les "bases" qui sont des mouvements effectués pour se défendre. L’après-midi, les professeurs de la commission technique nationale (Galais Philippe, 7e dan FFK et directeur technique de l’École française du nihon taï jitsu : EFNTJ, Avril Philippe, 7e dan FFK, Faynot Dani, 7e dan FFK) ont accueilli sur différents ateliers tous les élèves et les enseignants. Les pratiquants les moins gradés ont pu profiter des compétences de ces professeurs, afin de découvrir ou d’améliorer certains gestes techniques.

Le nihon taï jitsu est une méthode de self-défense élaborée pour se défendre.

Elle est accessible à tous, l’âge importe moins que la volonté d’apprendre. Chacun progresse à son rythme.

Les dirigeants rappellent qu’il est possible de participer à une séance au dojo de Sévérac, place du foirail, les lundis à 19 h 30, et les jeudis à 20 heures durant les périodes scolaires (éducateur Willy Salel, 4e dan).