Ligue des champions, Ligue Europa : où et quand voir les matchs des clubs français, cette semaine ?

C'est un classique de la mi-février : les Coupes d'Europe de football reprennent leur droit ! Cinq clubs français sont attendus ces 14 et 15. Voici le programme.

Les joutes européennes sont de retour ! Lancées mardi 13 février avec les victoires de Manchester City et du Real à Copenhague (1-3) et Leipzig (0-1), elles se poursuivent dès ce mercredi 14 avec le PSG. Et des autres clubs français, jeudi.

Paris, seul contre tous en Ligue des Champions

Seul représentant français en Ligue des Champions après le repêchage de Lens en Ligue Europa et l'élimination de Marseille en tour préliminaire, le PSG dispute son huitième de finale aller ce mercredi soir, face à la Real Sociedad.

Les partenaires de Kylian Mbappé reçoivent des Basques actuellement 7es de Liga, mais en panne de victoire depuis quatre matchs, toutes compétitions confondues. La deuxième manche aura lieu le 5 mars, en Espagne.

Quatre autres clubs tricolores en Ligue Europa

C'est en Ligue Europa que les forces françaises seront les plus représentées. Quatre écuries sont en lice pour ces barrages, synonymes de 16es de finale. À commencer par Lens, reversé de Ligue des Champions après avoir fini 3e de son groupe. C'est face aux Allemands de Fribourg que les Sang et Or tenteront de prendre une option, à domicile.

De leur côté, les Marseillais vont se rendre en Allemagne... mais pour y affronter le Shakhtar Donetsk. Le club ukrainien, guerre oblige, ne joue pas ses matchs à domicile dans son antre. C'est à Hambourg que la rencontre aura lieu. L'OM croisera le fer avec une équipe sortie de Ligue des Champions, et notamment tombeuse du Barça pendant la phase de groupes (1-0).

À la peine en championnat, le TFC, qui avait gagné le droit d'être européen grâce à son sacre en Coupe de France, va tenter d'ingérer une grande bouffée d'oxygène au Portugal. Le défi sera de taille, puisque c'est à l'Estadio da Luz de Benfica que les Violets se rendent, avant le retour au Stadium. Les Aigles sont leaders du championnat portugais.

Enfin, un autre challenge de poids, et certainement le plus relevé : le Stade Rennais se déplace de l'autre côté des Alpes pour aller y défier l'AC Milan d'Olivier Giroud. Requinqués depuis le retour de Julien Stéphan, les Bretons ont hérité du tirage le plus difficile. Mais ils sont donc bien plus en forme que lorsqu'ils ont appris le nom de leur adversaire, mi-décembre... Match aller en Itale, jeudi soir.

Programme, chaînes...

Il y aura donc cinq matchs à suivre cette semaine, au rayon du football européen, pour les Français. Mais trois se joueront en même temps. Voici le programme complet :

Paris SG - Real Sociedad , mercredi 14 février à 21h, diffusé sur Canal+ et RMC Sport 1

, mercredi 14 février à 21h, diffusé sur Shakhtar Donetsk - Marseille , jeudi 15 février à 18h45, diffusé sur RMC Sport 1

, jeudi 15 février à 18h45, diffusé sur Benfica - Toulouse FC , jeudi 15 février à 21h, diffusé sur RMC Sport 3

, jeudi 15 février à 21h, diffusé sur AC Milan - Rennes , jeudi 15 février à 21h, diffusé sur RMC Sport 1

, jeudi 15 février à 21h, diffusé sur Lens - Fribourg, jeudi 15 février à 21h, diffusé sur W9 et Canal+ Foot

Et Lille ?

Il n'y a, en réalité, pas cinq mais bel et bien six clubs encore en lice dans les différentes coupes d'Europe. Dans la troisième, la Ligue Europa Conference, Lille a terminé premier de son groupe. Une pole position qui lui permet d'éviter la case barrages et d'être directement qualifié en 8es de finale.

Les Dogues doivent donc attendre que ce tour, qui se tient en même temps que celui de la Ligue Europa (15 et 22 février), soit disputé pour connaître son adversaire. Le champion de France 2021 sera fixé sur son avenir européen à l'issue d'un nouveau tirage au sort, qui aura lieu après ces barrages.