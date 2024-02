Villefranche-de-Rouergue. Maya Bories remporte un tournoi international

Une bonne nouvelle est arrivée en provenance de Tunisie où la jeune joueuse formée au club Maya Bories disputait le tournoi international juniors de Sfax. Elle remporte la victoire finale en double, associée à une jeune Espagnole de son âge.

En marge de ce succès retentissant, au programme du club, dimanche 25 février sur les courts de tennis de Laurière, auront lieu les finales du challenge mixte du Rouergue, épreuve par équipe, engagée début janvier avec les rencontres de poule et trouvant son épilogue en cette fin de mois.

Les finales opposeront en 1re division la formation du Stade ruthénois et ses proches voisins d’Onet-le-Château ; en 2e division, Espalion et Millau, ces quatre équipes ayant terminé en tête de leur poule. Concernant la 3e division, une seule poule, Rieupeyroux et l’ASPTT Rodez, premiers, se disputeront le titre. Ce challenge mixte du Rouergue, créé par le Tennis club Villefranchois en 1984, en est à sa 39e édition et regroupe durant la saison hivernale une bonne vingtaine d’équipes aveyronnaises, lotoises et cantaliennes.

Chaque rencontre de clubs comporte 2 simples féminins, 2 simples masculins et un double mixte. Ce challenge convivial est une bonne préparation pour les championnats de Ligue, interclubs, qui débutent le mois prochain (10 mars). Placés sous l’égide du comité départemental de tennis de l’Aveyron qui en assure la gestion sportive, les finales se déroulent à Villefranche, lieu d’origine de l’épreuve. Rendez vous est donc donné, dimanche 25 février, sur les courts de Laurière pour assister à cet évènement sportif qui met la petite balle jaune à l’honneur dans la Perle du Rouergue.