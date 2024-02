Lassouts. Top départ pour les quilleurs

Le Sport quilles lassoutois a lancé la saison 2024 le week-end dernier en se retrouvant autour d’une bonne table au Buffadou. Pas moins d’une quarantaine de licenciés se sont retrouvés afin de se mettre en piste pour cette nouvelle saison.

En guise de mise en bouche, 9 d’entre eux ont participé aux Mixtes à Campuac sur les 3 derniers samedis : Thierry et Nathalie Fournier, Julien et Adeline Vayssade, Lucas Lemouzy et Chloé Marcillac, Théo Fournier et Emma Benaben (Palmas), Marie-Pierre et Sébastien Septfonds (Espalion), Gabriel Conte et Coralie Mas (Sévérac). Lucas et Chloé ont terminé à la seconde place de leur catégorie.

Premier trophée de la saison pour le club qui compte bien ne pas en rester là !

Cette année le club sera représenté par 1 quadrette senior en Élite, 6 quadrettes en district, 7 doublettes féminines, 1 doublette junior, 1 cadet individuel, 10 enfants en école de quilles et 2 vétérans qui s’engagent sur le championnat vétéran.

Les entraînements vont débuter avec les beaux jours à Lassouts, mais aussi au couvert d’Espalion le lundi soir. Prochaine date à retenir pour le club, son quine annuel sans ordinateur samedi 17 février à 20 h 30.