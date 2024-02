Espalion. Des rendez-vous sont proposés pour les parents de tout-petits

Le centre social accompagne les parents et met en place diverses animations pour les petits et tout-petits.

Les premiers mois de vie d’un bébé sont une période propice à de nombreux questionnements et parfois des moments de doutes pour les jeunes parents.

Vendredi 1er mars, de 9 heures à 11 heures, le centre social propose un espace d’échange aux parents d’enfants de 0 à 18 mois : le sommeil, les pleurs, le lien avec son co-parent, le stress…. Autant de sujets qui pourront être abordés et sur lesquels vous pourrez échanger avec d’autres parents. Ces rendez-vous sont gratuits, accessibles aux mères et aux pères, seuls ou accompagnés. Les bébés et bambins sont les bienvenus : l’espace sera prévu pour eux. Les places étant limitées, pensez à vous inscrire et n’hésitez pas à en parler autour de vous.

Vous pouvez également venir à La LudO’Doudou : cet espace de jeu et d’accueil consacré aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs parents, vous accueille tous les lundis et jeudis matin (hors vacances scolaires) de 9 h 30 à midi. Les enfants y jouent et font des découvertes, et les adultes prennent le temps de passer de tendres moments avec les enfants sans le stress qui parasite le quotidien.

Des ateliers "Portage physiologique" sont proposés une fois par mois, pour comprendre la physiologie du bébé, poser toutes vos questions et se familiariser avec le matériel de portage. Prochain atelier lundi 26 février de 9 heures à 11 heures.

Pour plus de renseignements sur les actions proposées, n’hésitez pas à contacter le centre social au 05 65 48 92 66 ou par mail parent@cs-espalionestaing.fr. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook ou Instagram pour suivre les actualités au jour le jour.