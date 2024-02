Harcèlement scolaire : émotions, alimentation, internet et réseaux sociaux, une mobilisation sans faille pour lutter contre ce fléau en Aveyron

Différentes actions sont menées pour lutter contre ce fléau par une prise de conscience dès le plus jeune âge.

Le projet de lutte contre le harcèlement scolaire, soutenu par l’ensemble de la communauté éducative des écoles Saint-Michel et Saint-Hilarian, ainsi que du collège et du lycée Immaculée Conception d'Espalion, vise à protéger et à former chaque élève afin de les aider à devenir des adultes responsables.

De la maternelle au lycée

Initié à l’occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement le 9 novembre 2023, ce projet, dirigé par Delphine Moreau, comprend des interventions prévues et adaptées à toutes les classes, de la maternelle au lycée.

Éducation, prévention et sensibilisation

Chaque semaine, des activités axées sur l’éducation à la relation sont proposées aux élèves de la maternelle au CM2 afin de favoriser un climat de classe positif et de développer des relations harmonieuses entre pairs, tout en apprenant à gérer efficacement leurs émotions. En février, des ateliers de prévention sur l’alimentation sont organisés, avec l’intervention de Christine Turlan, infirmière Asalée, pour sensibiliser les élèves à l’équilibre alimentaire et à l’importance des activités physiques.

Enfin, en juin, les élèves infirmiers de l’école Ifsi de Rodez interviendront dans les mêmes classes pour aborder le thème des émotions.

Le 2 février, les élèves de 5e ont participé à un forum sur le thème "ordinateur et cyber harcèlement". L’événement était organisé sous forme de 4 ateliers tournants. Margaux Ricard, orthoptiste, a abordé la posture face à l’outil informatique. M. Baïdal, référent sûreté, a présenté les dangers d’internet et des réseaux sociaux.

L’adjudant-chef Dupont, formateur à la maison de protection des familles, a parlé du cyber harcèlement, tandis que Jérémy Marek, conseiller numérique à la mairie d’Espalion, a proposé une initiation au numérique. Le 27 février, les élèves de CE2 et de CM1-2 seront sensibilisés au harcèlement et au cyber harcèlement grâce à l’intervention du gendarme Schwob de la brigade d’Espalion et de Jérémy Marek. Les 2 classes de 6e auront également une session d’échanges et de jeux sur ces mêmes thèmes avec Amélie Rivet, thérapeute conjugale et familiale.

Enfin, à partir de 18 h 30, une soirée consacrée à une conférence-débat, organisée par l’association des parents d’élèves, se tiendra à la salle de la gare d’Espalion, ouverte à toute la communauté éducative. Cette conférence sera gratuite et accessible à tous.

Le 5 mars, les élèves de 3e participeront à un atelier sur le thème "Le consentement c’est quoi ?" animé par des sages-femmes de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Nord-Aveyron. Ensuite, au cours du mois de mars, les élèves de 4e prendront part à un atelier de mise en situation de cas de harcèlement.

En fin d’année scolaire, les élèves de 2de travailleront sur la confiance en eux et l’estime de soi à travers une visite artistique et un atelier dirigé par Thomas de Vuillefroy, artiste peintre.

Sandrine Garriguet, coordinatrice de l’Immaculée Conception, exprime sa satisfaction quant à la sensibilisation de tous les élèves, de la maternelle au lycée. Elle souligne l’engagement fort de tous les acteurs de l’école dans le but d’accompagner, de sensibiliser et de favoriser la croissance des enfants dans un environnement de confiance et de sécurité. Elle remercie chaleureusement les nombreux partenaires dont le soutien a été crucial. Cette mobilisation constitue une première, une initiative à renouveler dans les années à venir.