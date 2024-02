Baraqueville. L’école de Lax lance La Trousse à projets

À l’école de Lax, les préparatifs battent leur plein pour le voyage scolaire programmé du 10 au 14 juin 2024, où les élèves de CE-CM s’apprêtent à vivre une expérience immersive dans les Pyrénées.

Cette classe découverte s’inscrit dans la lignée des valeurs du sport et de l’olympisme, deux thématiques auxquelles les 20 élèves se sont passionnément intéressés tout au long de l’année, en suivant avec enthousiasme la coupe du monde de rugby et les jeux olympiques et paralympiques.

L’objectif est de mettre en pratique ces valeurs dans un environnement montagnard inhabituel, en s’adonnant à diverses activités sportives et en appliquant les compétences acquises, notamment en matière de cyclisme. Pour financer cette expérience enrichissante, l’équipe pédagogique et l’association des parents d’élèves ont opté pour une approche participative en s’inscrivant dans le dispositif "La Trousse à projets".

Ce mécanisme de financement permet à des particuliers, des associations et des entreprises de contribuer financièrement, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Les potentiels partenaires peuvent soutenir le projet en faisant un don via la plateforme disponible à l’adresse suivante : trousseaprojets.fr/projet/7870-lax-n-sports-dans-