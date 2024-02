Decazeville. Les nouveaux élus aubinois prennent leur fonction

La mairie d’Aubin a officialisé la tenue du conseil d’installation des nouveaux élus, lundi 19 février à 18 heures en séance publique. À l’ordre du jour, l’installation du conseil municipal, l’élection du maire sous la présidence du doyen d’âge de l’assemblée, la détermination du nombre d’adjoints, l’élection de ces derniers, la lecture de la charte de l’élu local et l’attribution des délégations. Christine Teulier, tête de liste d’"Unis et solidaires pour Aubin" vainqueure des élections municipales anticipées début février avec 54,93 % des suffrages, devrait ainsi devenir la première femme maire de la ville.

Aujourd’hui à 17 heures, à la salle de réunion Puy de Wolf dans les locaux des services techniques de Decazeville communauté, les six nouveaux conseillers communautaires aubinois s’installeront également en séance publique. La composition du bureau communautaire, l’élection d’un vice-président, la lecture de la charte de l’élu local, l’élection de représentants dans certains syndicats et la désignation de représentants dans certains organismes extérieurs sont également à l’ordre du jour.

Qui siégera dans l’opposition ?

Une interrogation demeure sur l’identité des élus issus de la liste "Construisons notre Aubin" qui siégeront au conseil municipal d’Aubin (6 sièges) et au conseil communautaire (1 siège). La tête de liste et maire sortant Michel Baert avait, lui, annoncé dès le soir de sa défaite au second tour son retrait de ses nouvelles fonctions d’élu minoritaires, suivi par nombre de ses colistiers.