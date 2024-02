Calmont. L’Esat de Ceignac et les ateliers Alba & Bedkit de Montauban signent un partenariat

L’Esat de Ceignac faisant partie du groupement Optéo, vient de signer avec les ateliers Alba & Bedkit un partenariat les liant en une complémentarité. Ces derniers apporteront une sécurité dans le volume de travail du secteur blanchisserie des ESATS de la région qui ont cet atelier.

Ils apporteront un volume plus important et régulier de commande de linge d’hôtellerie et autres collectivités. Aussi, les professionnels du tourisme et des particuliers auront la possibilité de commander du linge sous forme de kit, répondant à leurs besoins quotidiens ou occasionnels. L’ESAT, grâce à son activité de blanchisserie, sera responsable du traitement des kits. Souhaitons que cet engagement réciproque profite aux trois entités et qu’il permettra l’intégration de travailleurs ayant un handicap, de se sentir utiles dans ce milieu professionnel.