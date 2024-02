Saint-Christophe-Vallon. Hélène Alibert expose ses clichés

Quand l’infirmière Hélène Alibert a rangé seringues et pansements au moment de sa retraite, c’est sans hésitation qu’elle a choisi la photographie comme "passe-temps favori". Pour se former à la technique, elle s’inscrit aux ateliers photo animés par André Méravilles, où elle apprend aussi à "poser son regard tout en laissant aller sa sensibilité". Ces précieux conseils mis en pratique au fil du temps, l’ont aidé à réaliser de superbes clichés dont une quinzaine sont actuellement exposés à la bibliothèque municipale. "La photo me permet de faire partager l’émerveillement que procure la nature à mon regard, un enchantement qui se conjugue avec mon émotion", indique-t-elle, tout en racontant, avec des accents poétiques, ses longs moments de balade "à l’affût d’une étincelle, tôt le matin, quand l’aurore jaillit, au moment où la tiédeur des rayons effiloche la brume, avant de laisser place aux immenses ombres portées ; mais aussi tard le soir, dans l’attente excitante de l’heure dorée ou de l’heure bleue". Hélène laisse deviner ses moments de bonheur où elle joue avec la lumière, "une lumière si douce entre Salles-la-Source et Marcillac qu’elle me donne enfin le plaisir de saisir l’instant, l’unique instant !". Une très belle exposition à voir aux jours et heures d’ouverture de la bibliothèque : le mercredi de 14 heures à 16 heures et le samedi de 10 heures à midi.