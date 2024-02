Baraqueville. Mathilde Taillefer, experte en management

Elle a non seulement établi son foyer avec son mari, également originaire d’ailleurs, mais a également implanté son entreprise. Cette dernière, un cabinet spécialisé dans le coaching et la formation professionnelle, vient de voir le jour après une carrière de plus de 15 ans en tant que cadre dans les domaines du management et des ressources humaines, principalement dans l’industrie pharmaceutique et de la santé. Son activité s’étend principalement au sein des entreprises qui font appel à ses services. Grâce à sa spécialisation et à sa réputation dans certains domaines, elle est souvent amenée à voyager loin de sa base, se rendant régulièrement à Vannes ou à Tours pour accompagner des établissements médico-sociaux.

Cependant, elle n’oublie pas ses racines locales, organisant parfois des sessions de formation à proximité de son domicile. À cette fin, elle a aménagé une charmante petite grange située en dessous du célèbre pont de pierre du village de Vors. Son champ d’intervention s’étend à tous les secteurs d’activité, des Ehpad à l’immobilier, en passant par l’industrie et le commerce.

Elle propose des services d’accompagnement au changement, de communication, de gestion du personnel et de résolution de conflits, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers et les équipes.