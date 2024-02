Espalion. Moto nature d’Olt carbure plein gaz

Outre la pratique de la moto tout-terrain en loisir et en compétition, l’association de Saint-Côme-d’Olt s’active pour la défense des loisirs verts motorisés et pour l’entretien des chemins.

L’association Moto nature d’Olt, installée à Saint-Côme, s’est réunie pour son assemblée générale qui s’est tenue en présence du maire Bernard Scheuer.

Une douzaine de sorties officielles

Après le mot de bienvenue et les remerciements d’usage, il revenait aux coprésidents Théo Besombes et Romain Terral de faire la rétrospective des sorties du club en 2023. Une douzaine de sorties variées allant de la traditionnelle "saint-cômoise" à la journée des chemins sous l’égide du Codever. Une dizaine de chantiers ont entretenu une trentaine de kilomètres de chemins qui profiteront bien sûr à tous les adeptes des loisirs de pleine nature (randonneurs, vététistes…). Le week-end MNO autour de Najac, la rando de l’Aubrac a permis d’associer la passion pour la moto et la découverte touristique. La formation reste aussi une préoccupation du club avec une journée découverte pour les jeunes et moins jeunes néophytes ainsi qu’une journée de stage. Des sorties souvent agrémentées d’un bon casse-croûte (aligot-saucisse, barbecue…) ont permis de cultiver la convivialité toujours de mise au club. Chacun a apprécié cette facette lors de l’accueil des "Roannais" en juin et lors de l’organisation de la MNO officielle du 21 octobre qui a affiché complet avec, signe de sa notoriété, plus de 400 inscrits. À cette rétrospective des sorties "officielles" il fut rajouté une dizaine de sorties improvisées via WhatsApp le dimanche matin.

Des résultats brillants

Une douzaine de licenciés n’a pas hésité à entrer dans les compétitions régionales, nationales et même internationales avec pas moins de 16 podiums à la clé. Sans contexte, Maxime Cazes est celui qui a porté les couleurs de MNO au plus haut avec le titre de champion scratch ET Élite E2 d’Occitanie et pour la troisième fois consécutive le titre national en vétéran. Baptiste Moisset est champion d’Occitanie Espoir et finit 7e en Ligue 2. Même si c’est sur 4 roues, chacun a aussi félicité Florent Vayssade pour son beau classement en SSV au Dakar.

Un calendrier prévisionnel déjà bien garni

Un premier jet du calendrier des activités prévues en 2024 tant au sein du club que les dates des compétitions en ligue puis au niveau national et international a été présenté.

Autre bonne nouvelle pour le club, en accord avec la mairie, il va disposer d’un nouveau local à côté du "pumptrack" anciennement occupé par la société de chasse. Son inauguration est prévue en juin.