Rodez : tripous, concert, vide-greniers... l'école occitane la Calandreta organise un week-end festif à la salle des fêtes pour recueillir des fonds

Une manifestation d'autant plus importante cette année, alors que l'école occitane est à la recherche de fonds pour acheter ses locaux.

Un air de fête de village à la salle des fêtes de Rodez. C'est en tout cas l'esprit que veut véhiculer l'école associative à l'enseignement en langue occitane de la Calandreta de Rodez. À partir de 20 h ce samedi 17 février, les parents - fortement impliqués dans la gestion de l'établissement -, et les élèves, seront présents en nombre et vous invitent pour participer au quine de l'école. "De super lots seront à gagner !", promet déjà Caroline Escande, très impliquée dans l'organisation de ce week-end.

Le plein d'animations

Citons par exemple un week-end d'évasion sur l'Aubrac, des repas aux restaurants ou divers soins... Et ce n'est pas tout, le lendemain, les plus matinaux seront accueillis dès 8 h pour venir tripous ou tête de veau, selon les préférences. Quand, dans le même temps, 80 exposants proposeront toutes sortes de babioles ou peut-être petits trésors lors d'un vide-greniers.

"Le tout sera très festif, avec le groupe occitan Qual sap qui donnera un concert à partir de 10 h", ajoute Caroline Escande. Les manifestations se termineront plus tard dans la journée, avec comme ultime temps fort la pesée du jambon. Il sera remis à 15 h à celui trouvant son poids exact après l'avoir porté.

Objectif : achat de l'école

Mais si ces festivités prennent un tout autre sens cette année, c'est en lien avec l'actualité de l'école. Celle-ci est en passe d'acheter ses locaux, situés rue de la Gare. Mais la somme nécessaire pour mener à bien cette initiative (250 000 €, 150 000 € pour l'achat, plus les travaux), demande des efforts conséquents.

Alors du côté de la Calandreta on espère voir du monde débouler à la salle des fêtes ce week-end pour contribuer à ce financement. "On espère par exemple réaliser 250 repas, ambitionne Caroline Escande. Les financements vont bon train, mais nous n'avons pas encore le compte." D'ailleurs, un appel aux dons a été lancé en décembre dernier... et il est toujours d'actualité.