Entraygues-sur-Truyère. Un point sur les travaux

Entraygues remplit les conditions pour bénéficier du programme "Petites villes de demain" ainsi que du dispositif bourg centre, afin de mieux valoriser le centre bourg et obtenir des compléments de financement.

De nombreuses réalisations ont eu lieu sur la commune, comme le lotissement Saint-Georges 2. L’école communale a été pourvue d’un dispositif pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Le chemin sur la rive du Lot, qui part de la passerelle, est prolongé jusqu’à la base de canoë. Des aménagements sportifs ont vu le jour, tels que table de ping-pong, panier de basket et city stade, un 2e terrain de quilles. La piscine a été repeinte, les vestiaires réaménagés. Sans oublier divers équipements à la salle multiculturelle et sur le camping qui a obtenu le label "accueil vélo". Le pont de la chapelle du Pontet a été restauré et un chemin de randonnée "Les balcons de Ginolhac" a été créé.

Actuellement des travaux sont en cours à la maison Versepuech (menuiseries) ; devant les logements du collège (création d’une passerelle, stationnements), au carrefour du pont de Truyère (aménagement et sécurité), à la gendarmerie (isolation thermique), dans le bourg (renouvellement des conduites d’eau et enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques), construction de trois nouvelles maisons avec Aveyron Habitat, réhabilitation de l’îlot place A.-Castanié avec Soliha, de la maison des associations et toit à refaire pour la mairie.