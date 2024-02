Football : Efficace à Bastia, Rodez retrouve la victoire

Les sang et or ont battu Bastia (2-0), samedi 17 février.

Fin de série pour Rodez. En panne de victoire lors des quatre précédentes rencontres de championnat, les Ruthénois se sont imposés à Bastia (2-0), samedi 17 février. Un succès qui leur permet de grimper à la 8e place au classement, avec huit longeurs d'avance sur la zone de rélégation et trois points de retard sur les barragistes.

Après un début de rencontre dominé par les Corses, mais sans grosse occasion, les hommes de Didier Santini ont pris les devants grâce à Giovanni Haag, qui a trouvé la faille de la tête à la réception d'un corner de Bradley Danger (35e). Avant cela, le Raf s'était signalé par deux premières alertes sur le but de Johnny Placide, avec une frappe trop molle d'Andreas Hountondji sur un face-à-face (23e), puis une tête en bonne position de Killian Corredor, repoussée par le gardien (24e).

But magnifique d'Hountondji

Le break est intervenu au retour des vestiaires, grâce à une magnifique inspiration d'Andreas Hountondji. L'international béninois, de retour de blessure, a éliminé trois joueurs avant d'adresser une frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface de réparation, venue se nicher dans la lucarne opposée (55e). Le dixième but de la saison pour le meilleur réalisateur des sang et or.

Ce beau but a aussi fait mal au Sporting, qui a poussé en début de seconde période pour égaliser. Les Corses ont eu deux belles opportunités pour revenir à hauteur. Esseulé au second poteau, Christophe Vincent n'a pas réussi à redresser un centre de Benjamin Santelli (48e). Puis Check Keita a vu sa tête sur corner être déviée par Bradley Danger avant de terminer sur le poteau.

Après leur second but, les Aveyronnais ont fait preuve de maîtrise pour conserver leur avantage, sans concéder d'action dangereuse. Ils ont même eu des possibilités de 3-0, mais il a manqué quelques centimètres à Killian Corredor (75e), puis Yannis Verdier a été mis en échec par Johnny Placide sur deux face-à-face (89e et 90e).