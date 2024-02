Les écoliers viviézois pédalent pour des jus de fruits

Initiative originale à l’école du Pont de Viviez : faire des jus de fruit en pédalant, avec un projet qui cherche à marier l’alimentaire, le sportif et bien entendu l’environnemental.

Le projet est le fruit d’une concertation entre la mairie de Viviez, les animateurs Francas de l’école, les familles, l’Éducation nationale et les enseignants de l’école du Pont. Celle-ci est un établissement Rep (réseaux d’éducation prioritaire) où beaucoup est fait pour impliquer les familles. Pour cette initiative, c’est le thème de l’alimentation, lui-même lié à la santé, qui a été retenu.

Depuis l’année scolaire 2021-2022, les animateurs Francas en lien avec l’Éducation nationale proposent aux enfants des petits-déjeuners variés et équilibrés. Et à la rentrée 2023, deux petits-déjeuners par semaine s’y sont ajoutés en raison du succès de l’opération. En outre, l’école du Pont s’est pleinement investie dans les activités physiques quotidiennes et a fait une demande pour obtenir le label "école promotrice de santé". Pour aller plus loin et suite à un contact établi avec Catherine Amice, diététicienne et nutritionniste de la Draf Occitanie, le projet "Goûter le monde autour de moi" a vu le jour, faisant le lien entre l’alimentation, les activités physiques et l’environnement.

Le projet s’adresse à tous les enfants accueillis dans l’école et englobe un volet parentalité. Il s’articule autour de trois axes fondamentaux : nutrition et santé ; sport et bien être ; développement durable, nature et environnement.

Deux vélos à smoothie

Ainsi au fil des séances, les écoliers apprennent notamment la variété alimentaire, les apports spécifiques des aliments et des jeux sont envisagés avec les familles, avec l’objectif de faire évoluer les habitudes et sensibiliser les élèves aux comportements à risque, avec un zoom sur l’apport bienfaiteur des fruits.

L’acquisition de deux vélos à smoothie s’inscrit dans les activités physiques, pédaler pour faire des jus de fruits. Un cycle football complétera l’offre sportive. Quant au rapport à la nature, Perrine Fernandes, la directrice de l’école, explique : "Les enfants identifient les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, promeuvent les gestes écoresponsables afin de lutter contre le gaspillage ; fréquentent les marchés locaux lors de deux saisons différentes et visitent le maraîcher Gaec Biotenga à Livinhac-le-Haut pour comprendre la diversité et la production des fruits et légumes. L’objectif est de privilégier les circuits courts et faire prendre conscience aux enfants l’impact des activités humaines sur le changement climatique actuel. Avec les vélos à smoothies, nous souhaitons leur montrer qu’il existe d’autres manières de produire de l’énergie en étant plus respectueux de l’environnement".

La mairie de Viviez accompagne cette opération qui se termine en juillet 2024. Cela a un coût, les deux vélos à smoothies valent près de 8 000 €, ils ont été obtenus grâce à une subvention de l’Éducation nationale. Le premier adjoint au maire, Philippe Fouquenet conclut : "Nous soutenons pleinement ce projet qui est peu commun sur l’ensemble du département."