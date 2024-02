Saint-Amans-des-Cots. Avec 24 volontaires, le centre de secours a réalisé 190 interventions

En présence du directeur départemental, le colonel Mickaël Lecoq, ainsi que de nombreux élus et représentants des centres de secours voisins, l’adjudant Nicolas Martial a fait un discours élogieux en ce jour d’honneur de leur sainte patronne, Sainte-Barbe. Au niveau opérationnel, le centre de secours a réalisé 190 interventions réparties en 140 secours à la personne, 14 accidents de la circulation routières, 21 incendies et 15 interventions diverses. Au niveau effectif, le centre compte à ce jour 24 volontaires avec 2 doubles affectations, Pauline Roux, du CS Sainte-Geneviève, et Cristelle Cassan, du CS Entraygues. Et une recrue, Benjamin Exposito, venue compléter l’effectif. Plusieurs d’entre eux ont réalisé diverses formations au cours de l’année.

" Il faut bien reconnaître que notre effectif reste fragile, surtout en journée avec les obligations professionnelles de chacun. Toutes les personnes intéressées peuvent se faire connaître et les collectivités ou les employeurs privées sont particulièrement remerciés. " Sainte-Barbe, c’est aussi l’occasion de remettre décorations et avancement de grades : le caporal Cédric Andral et Françoise Masson, infirmière principale, ont reçu la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour 10 ans de service, échelon bronze. Clara Cromières est promue au grade de 1re classe. Deux des anciens pompiers sont nommés pompiers volontaires honoraires dans leur grade supérieur pour avoir accompli plus de 20 ans de service. René Delbouis nommé au grade de lieutenant honoraire pour 36 ans de service. Laurent Fournier est nommé au grade de sergent honoraire pour plus de 24 ans de service. Pour conclure, des remerciements ont été adressés à l’ensemble des pompiers, à leurs familles, conjoints, enfants et aux élus pour leur aide. Mais aussi au colonel et à l’ensemble du personnel du Sdis pour leur travail, aux pompiers des centres voisins et aux gendarmes pour leurs renforts et soutiens en intervention. La cérémonie s’est clôturée par le verre de l’amitié suivie d’un déjeuner festif servi par le Relais d’Huparlac, réunissant les pompiers et leurs conjoints.