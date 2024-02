Luc-la-Primaube. Des vacances riches en activités pour le plus grand plaisir des enfants

Le thème retenu par les responsables de l’accueil de loisirs de la MJC pour les vacances d’hiver est jeux et sports en folie. Ainsi durant la première semaine, les plus petits ont participé à différents ateliers ou animations : jeu du parachute, le ballon coloré, les acrobates, jeux d’adresse, atelier cirque… Balles en folie, zumba, chasse au trésor, carnaval de Réquista, quine avec les résidents de Sainte-Anne… étaient proposés aux 6-8 ans, OKLM, jeux de société, rallye photo, carnaval de Réquista, jeux musicaux… aux 9 ans et plus, pâtisserie et stickers en folie, jeux de la scolarité, jeux d’internat, procès fictif, marathon seigneur des anneaux et p’tit dej’… aux 12 à 17 ans.

Au programme de la deuxième semaine des vacances : cuisine, réflexion sur le monde, initiation danses du soleil, sport sensoriel, activités manuelles, boum… pour les 3-5 ans, réflexion sur la boule de neige, les ours polaires et les pingouins, tennis, cuisine, sport, mémory de l’hiver, yo festival au club… pour les 6-8 ans, exploration, cuisine, OKLM, sport, musique, course d’orientation, créativité… pour les 9 ans et +, création d’un rétroprojecteur pour smartphone, OKLM, cinéma, sport inter MJC, soirée galettes bretonnes… pour les 12 à 17 ans.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur

accueil@mjcllp.fr Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.