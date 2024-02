Baraqueville. L’école Saint-Dominique fait son carnaval

Les élèves de l’école Saint-Dominique ont terminé la première période de l’année par une après-midi festive sur le thème du carnaval. Les enfants ont été tout excités à l’idée de passer une journée amusante et divertissante. Les élèves sont arrivés avec les déguisements de leur choix, fiers de faire découvrir à l’ensemble des camarades leurs incarnations du jour. Petits et grands se sont déguisés pour partager des moments conviviaux : atelier maquillage, jeux de chamboule tout, lancer de cerceaux, et jeux de société. Tous se sont prêtés à l’exercice d’un défilé pour admirer les déguisements de chacun. L’après-midi s’est clôturée par une pause gourmande : un petit goûter partagé.