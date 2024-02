Estaing. Les animations à Verrières sont actées

Le comité d’animation de Verrières a tenu son assemblée générale en réunissant les membres de l’association.

Il fallait bien une matinée pour exposer le compte rendu d’activité et se pencher sur les projets à venir. Les résultats des animations de l’année écoulée ont été analysés et elles seront reconduites. La trésorière, Dany Carré, a détaillé les comptes financiers qui restent en équilibre.

Le projet du mercredi après-midi qui proposait aux personnes aimant la compagnie de se retrouver à la salle des fêtes pour discuter ou participer à des jeux de société n’a pas rencontré le succès mérité, mais demeure toujours d’actualité. N’hésitez pas à venir le mercredi, à partir de 14 heures, pour partager un moment en toute convivialité. Le conseil d’administration a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres : Vanessa Teyssèdre et Vincent Turlan. La réélection du bureau n’a pas posé de problème et il reste inchangé : Roger Picard et Jean Privat, coprésidents ; Dany Carré et Caroline Rodriguez, trésorières ; Pierre Ravanel et Olivier Petit, secrétaires. Le calendrier des prochaines animations a été élaboré : déjeuner aux tripous le 7 avril, concours de belote le 18 mai, quine le 4 août, apéro-concert le 28 septembre, repas de village le 29 septembre, concours de belote le 21 décembre.

À l’issue de la réunion, les participants ont partagé un apéritif suivi d’un sympathique repas, apprécié de tous.