Rodez : à Layoule, petits et grands se reconnectent à la nature

Alors que les vacances scolaires battent leur plein, Laurence Marie propose, une nouvelle fois, aux Aveyronnais de se reconnecter à la nature de façon ludique. Une activité "Land art" qui a ravi ses participants.

Quoi de mieux qu'une activité en plein air quand les beaux jours reviennent ? Laurence Marie incite régulièrement les Aveyronnais à se reconnecter à la nature et aux saisons en passant une après-midi dehors. Cuisine sauvage, teinture végétale... Mercredi 14 février, l'animatrice nature a proposé aux petits et grands la confection de créations artistiques avec des éléments naturels. L'opportunité de sortir de devant les écrans et de passer du temps en famille pendant les vacances scolaires.

Petits et grands mettent la main à la pâte. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

"La nature est inépuisable"

Marrons, feuilles, branches, mousse, pommes de pin... Sur la presqu'île de Layoule, au bord de l'eau, les enfants s'empressent de réaliser un bonhomme avec des branches en guise de jambes. "Je veux montrer que la nature est inépuisable en termes de ressources et d'inspiration", explique Laurence Marie. Elle sensibilise également les enfants aux différentes textures qui les entourent.

Laurence Marie renouvellera l'activité "Land art" aux vacances de printemps. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Pour Tessa, âgée de 7 ans, cette activité est l'occasion "de voyager dans l'imaginaire". Gwen, venue avec son fils Louis âgé de 4 ans et demi, est ravie de sortir des legos et des Playmobil. "Cette activité est ludique, les enfants s'amusent, ça fait changer d'air et ça stimule les neurones. Laurence nous apprend plein de choses sur la nature, on a un temps magnifique, tout le monde participe, c'est une bonne surprise !"

Un succès qui donne envie à Laurence Marie de perpétuer cette rencontre. Une activité qu'elle renouvellera d'ailleurs pendant les vacances de printemps.

Renseignements à besoindenature@gmail.com ou au 06 72 95 65 54.