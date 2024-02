Espalion. Une collecte organisée à Saint-Côme mercredi et jeudi

La prochaine collecte de sang aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Côme-d’Olt, mercredi 21 et jeudi 22 février, de 13 h 30 à 18 h 30

En France, et particulièrement en Occitanie, le nombre de donneurs a très sensiblement baissé, ce qui entraîne un niveau des réserves de sang toujours très bas et, la pénurie risque d’être plus préoccupante dans les mois à venir.

La mobilisation du plus grand nombre est indispensable afin de répondre aux besoins des patients.

Sur le secteur d’Espalion-Saint-Côme, le nombre de donneurs a baissé en 2023 avec 706 candidats contre 813 en 2022. Les femmes représentent 54 % des donneurs ; 7.7 % sont des primo-donneurs, 52.6 % des donneurs fidèles et 39.7 % des donneurs avec un dernier don datant de plus d’un an. Le taux de générosité (nombre de donneurs de la commune par rapport au nombre d’habitants en âge de donner) est de l’ordre de 6 %.

La possibilité de progression est évidente. La commune de Lassouts arrive en tête avec 11,5 %, suivie par Castelnau-de-Mandailles 10,1 %.

En 1 heure maximum, vous avez le pouvoir de sauver 3 vies ; aucun médicament ne peut remplacer le sang.

Cette collecte sera réalisée avec le soutien des entreprises EGTP et Paysage Concept. En avril 2019, avec le soutien de ces deux entreprises, le chiffre de 198 donneurs avait été atteint. Pourquoi ne pas rêver de faire encore mieux ? L’EFS et tous les membres de l’ADSBNA comptent sur vous pour venir très nombreux.

Une clé USB sera remise à chaque personne se présentant pour un premier don.