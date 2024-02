Rignac. École ouverte au collège Rouquier

L’opération École ouverte a pour objectif de renforcer les apprentissages et contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes grâce à des activités variées réalisées pendant les vacances scolaires ou le mercredi, dans l’école ou l’établissement de scolarisation de l’élève ou bien dans un établissement proche.

"Elle est l’occasion de répondre au besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs pendant les vacances scolaires qui peuvent pour certains élèves parmi les plus fragiles constituer un risque de rupture et de décrochage scolaire important", indique-t-on du côté de l’Éducation nationale.

Ce dispositif est proposé aux élèves qui s’inscrivent sur la base du volontariat. Il revient toutefois aux membres de la communauté éducative d’identifier les élèves qui pourraient tirer bénéfice du dispositif et de les encourager à s’inscrire. Ils engageront également les discussions nécessaires avec les familles.

Le collège Georges Rouquier a mis en place cette action les 12 et 13 février et a proposé aux élèves volontaires diverses activités : pédagogiques, avec une aide méthodologique et des séances de préparation au brevet ; culturelles, avec des visites de lieux et une séance d’analyse filmique ; sportives, avec une initiation au tennis : " Ces activités en groupes réduits sont proposées sur la base du volontariat des élèves et des familles" a expliqué le conseiller principal d’éducation Lionel Chaptal.

Pour trente places proposées, seize élèves se sont portés volontaires pour cette première session : " Ce ne sera pas la dernière car une ouverture est prévue trois jours en avril et pendant deux semaines aux vacances d’été en juillet et août" a précisé le CPE.

Parmi les activités, une visite a été effectuée au local d’Un œil sur le passé à la découverte des objets anciens qui ont intéressé et interpellé les élèves.