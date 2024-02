Onet-le-Château. "Les 4C à vélo" : une semaine pour maîtriser mobilité, sécurité et autonomie

Durant cette première semaine de vacances a eu lieu l’opération "Les 4C à vélo" en direction des jeunes de la commune, organisée par l’association Vélocité Rodez Aveyron et Le Patio Centre social d’Onet-le-Château.

Onze enfants du quartier des 4 saisons ont participé à cette opération de découverte de la mobilité à vélo qui s’est déployée sur 5 après-midi, soit 12 h 30 au total sur la semaine. Il s’agit de Sacha, Ezekiel, Marwan, Zina, Joakim, Layla, Malick, Ronan, Anthéa, Lydia et Helen. Ils ont été encadrés par Mathilde et Alexandre (et plus tôt dans la semaine, Éric, James et Ghislain).

Le programme était le suivant :

- lundi : découverte de la mécanique du vélo avec un mécanicien professionnel,

- mardi : révisions des bases du vélo et parcours en groupe dans le quartier des quatre saisons,

- mercredi : chasse au trésor olympique à vélo,

- jeudi : initiation sur les pistes du pumptrack Mathys (en face de l’agricampus de La Roque) avec un professionnel du VTT,

- vendredi : tests d’habileté et de maîtrise du vélo, sur parcours fermé et en ville. À l’issue de la semaine, chacun des participants a reçu un "diplôme" nominatif, attestant de son assiduité durant tout le stage et des progrès accomplis.

Pour mémoire, l’association a pour but d’accompagner tous les publics (jeunes et adultes) dans l’apprentissage de la mobilité à vélo. Elle est soutenue par l’Ademe, la Ville de Rodez et la MAIF.

Cette opération a été encadrée par des moniteurs vélo diplômés et des mécaniciens professionnels et a reçu le soutien du ministère de la Ville.