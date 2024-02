Baraqueville. Les enfants et les produits de la ferme

Les élèves de maternelle de l’école Saint-Dominique de Baraqueville ont participé à plusieurs ateliers dans le cadre de leur projet : les produits de la ferme.

Découverte et reconnaissance de différentes teintures naturelles, jeu de carte pour retrouver le chemin de la laine : du dos du mouton à la pelote, activités sensorielles sur les différents poils et laine des animaux de la ferme et enfin, et non des moindres, les enfants ont pu s’initier au cardage et au filage de la laine.

Manon, de la Ferme natur’ailes de Flavin,est venue animer ces activités pour le plus grand plaisir des enfants.