Saint-Christophe-Vallon. Les enfants ont fêté carnaval

C’est un beau défilé coloré et musical auquel ont assisté les habitants de Saint-Christophe à l’occasion du carnaval de l’école publique Arc en ciel. Fiers de montrer leurs déguisements et leur maquillage, princesses fées et autres super héros ont déambulé joyeusement dans les rues du village, après avoir interprété des chants et des textes dans la cour de l’école, autour d’un monsieur Carnaval grandeur nature réalisé par les élèves et l’équipe enseignante.

Pour poursuivre cet événement festif, l’APE avait concocté un programme réjouissant, réunissant les enfants et leurs familles à la salle des fêtes. Atelier pâtisserie, décoration de masques, stand de maquillage, course en sac, mais aussi barbe à papa et crêpes ont ravi petits et grands qui ont terminé la soirée en chantant et dansant au rythme effréné d’une boum "ambiance Carnaval".

L’école Arc-en-ciel prépare déjà la rentrée prochaine. Pour tout renseignement ou inscriptions, les parents sont invités à contacter dès à présent la directrice au 05 65 72 75 77. L’équipe enseignante recevra les familles pour une visite des locaux et la présentation de ses projets.