Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. 70 ans de bonheur à deux !

Une belle histoire à deux qui a débuté il y a 70 ans. En effet, Jacqueline et Georges Treilles se sont unis le 8 février 1954 à Albi. Elle avait 19 ans et lui 23. Une vie bien remplie de petits et de grands bonheurs. Ils ont eu la joie d’avoir 2 enfants Michel et Chantal, 4 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Il a exercé la profession de représentant en produits alimentaires. Ce qui l’a amené à sillonner l’Aveyron, la Lozère et le Lot. Jacqueline était mère au foyer. Ce sympathique couple très dynamique s‘est investi pendant de longues années dans la vie du village. Lui, passionné de foot, suit l’équipe locale depuis la création du club et vient très régulièrement la soutenir au stade de la Falque. Elle, elle aime la couture. Très adroite de ses mains, elle a, pendant plus de 35 ans, confectionné les merveilleux costumes des danseuses et des danseurs pour le gala de danse annuel de l’association Dynamic’gym, où sa fille Chantal était animatrice. Actuellement, c’est sa petite-fille, Adeline qui anime le club. Un beau travail de recherche et d’imagination qui a émerveillé les spectateurs pendant des années.

Le 8 février, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants leur ont fait la surprise d’être tous présents pour fêter l’événement au restaurant du Lion d’or.

Puis le 8 février, ce fut au tour des infirmières à domicile de le leur souhaiter et enfin, le 11 février ce sont les voisins qui ont organisé un repas pour fêter dignement ses noces de platine.

Le 11 juillet ce sera avec toute la famille élargie qu’ils le fêteront.

Félicitations à Jacqueline et Georges. Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de bonheur.