Aveyron : les montgolfiades d'hiver sont de retour ce week-end en Carladez

Les montgolfières vont parcourir le ciel de l'Aveyron le week-end des 24 et 25 février.

Les territoires de l’Aubrac, du Carladez et de la Truyère sont réputés pour leur beauté et leur nature sauvage. Alors quoi de mieux que de prendre de la hauteur pour découvrir les vastes étendues du plateau de l’Aubrac et des volcans d’Auvergne. C’est ce que propose Bernard Boussagol, président de l’association Les ailes du Carladez avec des vols en montgolfières à l’occasion des montgolfiades d’hiver le week-end des 24 et 25 février prochains.

Ce rassemblement qui réunit les amis pilotes permettra de découvrir la région. Quatre vols sont prévus. Renseignements et inscriptions auprès de Bernard Boussagol au 06 11 81 88 50.