Espalion. Des thèmes de discussions pour les parents

Le Centre social propose diverses rencontres sur des thèmes qui touchent à la vie de tous les jours. N’hésitez pas à prendre contact pour les sujets qui vous intéressent.

En direction des parents des tout-petits, le vendredi 1er mars, de 9 heures à 11 heures, un espace d’échange est proposé aux parents d’enfants âgés de 0 à 18 mois : le sommeil, les pleurs, le lien avec son co-parent… Autant de sujets qui pourront être abordés et sur lesquels vous pourrez échanger. L’espace est prévu également prévu pour vos bébés.

Rendez-vous gratuits

Ces rendez-vous, animés par Marjorie Leite, accompagnante en développement familial et relationnel, sont gratuits, accessibles aux mères et aux pères, seuls ou accompagnés. Les bébés et bambins sont les bienvenus : l’espace sera également prévu pour eux. Les places étant limitées, pensez à vous inscrire et n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Parents, parlons-en !

Les crises de colère de votre enfant vous questionnent ? La vie de famille est un vrai travail d’équilibriste ? L’opposition avec votre enfant vous pèse ?

Ce rendez-vous mensuel est proposé pour échanger, faire une pause, prendre du recul, et aborder le quotidien avec un peu plus de sérénité. Première rencontre le mercredi 28 février à 20 h 30. Retrouvez les rendez-vous "Parents, parlons-en" animés par Alexandra Borie, accompagnante en parentalité et éducatrice de jeunes enfants.

Mais qu’est-ce que c’est au juste ?

On vient avec sa propre expérience, ses besoins, ses connaissances, son ressenti, son humeur du jour, ses peurs, ses joies, ses peines… On se retrouve autour d’un café, d’un thé, d’une tisane, une fois par mois jusqu’en juin, le mercredi soir. On peut parler de tout : jeux, autonomie, charge mentale, moments de partages en famille, pétage de boulons…

Un espace où l’on peut trouver des clefs pour accompagner ses enfants dans le respect de chacun. Une pause de 2 h 30, qui permet de se sentir plus léger, de prendre du recul, pour revenir à la vie quotidienne avec plus de sérénité.

La participation est gratuite et n’engage à rien.

Le deuil

Comment traverser une période de deuil ? Comment en parler aux enfants ? Comment accompagner un enfant quand on traverse soi-même une épreuve difficile ?

Ces thèmes seront abordés lors d’un café-parent le samedi 16 mars, de 9 heures à 11 h 30.

Cet échange a pour objectif de trouver des clefs pour mieux vivre ces situations, d’échanger et poser toutes vos questions.

Participation gratuite sur inscription (entre 8 et 10 participants). Un mode de garde peut être proposé sur inscription sur place pour les parents qui n’ont pas d’autres solutions.

Pour plus de renseignements sur les actions proposées, contacter directement le centre social au 05 65 48 92 66 ou par mail parent@cs-espalionestaing.fr.