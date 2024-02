Rignac. Le cinéma selon Mondes et Multitudes

L’association Mondes et Multitudes a programmé deux séances de cinéma, jeudi 7 mars, à l’espace André-Jarlan.

À 18 heures, Ma part de Gaulois, de Malik Chibane, avec Adila Bendimerad, Abdallah Charki, Lyes Salem, comédie, France, 2024 (1 h 31).

Destiné à un CAP mécanique, Mourad se retrouve finalement en cursus général grâce aux stratagèmes de sa mère. Objectif : le bac ! Une formalité pour les "Français" du centre-ville mais un événement sismique pour Mourad et son entourage : le premier de la cité à aller jusqu’au bac ! Dans son lycée général, séparé de ses copains du quartier, il rencontre de nouveaux amis qui lui font découvrir la musique. Avec en fond sonore les rumeurs accompagnant l’arrivée au pouvoir de Mitterrand au printemps 1981, la mère avait tout imaginé, sauf que son Mourad soit totalement indifférent au sacro-saint baccalauréat, en assumant sa… part de Gaulois.

À 20 h 30, La ferme des Bertrand, de Gilles Perret, documentaire, France, 2024 (1 h 29).

Haute-Savoie, 1972 : la ferme des Bertrand, exploitation laitière d’une centaine de bêtes tenue par trois frères célibataires, est filmée pour la première fois. En voisin, le réalisateur Gilles Perret leur consacre en 1997 son premier film alors que les trois agriculteurs sont en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et sa femme Hélène. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, le réalisateur-voisin reprend la caméra pour accompagner Hélène qui, à son tour va passer la main. À travers la parole et les gestes des personnes qui se sont succédé, le film dévoile des parcours de vie bouleversants où travail et transmission occupent une place centrale : une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan.

Tarif : 5 €/séance. Renseignements 07 82 62 98 63.