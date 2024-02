Espalion. Le derby de la vallée du Lot se termine par le partage des points

Ce samedi l’équipe fanion de l’USE se déplaçait à Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac.

L’équipe fanion se déplaçait ce samedi soir sur le terrain de La Falque à Saint-Geniez avec pour but de se rattraper de sa déconvenue du week-end dernier à Aguessac et le petit espoir de prendre sa revanche du match aller au cours duquel les protégés de Pascal Cure s’étaient inclinés à Perse 2 à 3. Ceci même si le classement entre des Marmots sur la deuxième marche du podium et eux dans le fond du ventre mou ne plaidait pas en leur faveur.

La première mi-temps sera totalement du côté des Espalionnais, avec de nombreuses occasions et une très forte possession du ballon mais aussi un manque de réalisme de l’attaque. C’est donc sur un score nul et vierge que les deux équipes rentraient aux vestiaires à la mi-temps mais aussi avec des regrets tant la domination avait été forte pour eux et que la position au classement des deux équipes ne reflétait pas du tout la rencontre. En seconde période, Espalion va continuer à pousser mais encore une fois c’est sur un contre bien négocié à la 80e minute que Saint-Geniez ouvrait le score contre le cours du jeu. La réaction d’Espalion aura lieu quelques minutes après par l’intermédiaire de Cayla bien servi par Lenne. Espalion va bien pousser dans les dernières minutes avec encore des occasions mais le score en restera là 1-1. Les Espalionnais peuvent nourrir des regrets tant leur domination a été forte. En tout cas ils avaient le sentiment que leurs efforts n’avaient pas été récompensés et être passé à côté d’une belle surprise.

Samedi prochain, cette équipe se déplace sur le terrain de La Fouillade pour y affronter Bas-Rouergue pour une place en demi-finale de coupe d’Aveyron.

En D3, l’équipe II accueillait au stade de Perse l’EVMPE (entente Villecomtal Mouret Pruines Entraygues). Les deux équipes occupaient le milieu du tableau à égalité de points. Après une rencontre relativement équilibrée, ce sont finalement les visiteurs qui ont raflé la mise en inscrivant l’unique but de la rencontre en toute fin de partie. Une défaite qui peut laisser ici aussi quelques regrets aux Espalionnais.