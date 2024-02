Luc-la-Primaube. Puériculture : la 25e bourse petite enfance aura lieu le samedi 2 mars

Valérie Gabriac responsable du relais petite enfance "La Galipette", Magalie Mariau de l’association "Éclats de rire" et Danielle Jeanjean, trésorière, représentant le conseil d’administration de la MJC, ont réuni la cinquantaine de bénévoles qui participeront à la 25e bourse petite enfance le samedi 2 mars de 10 h à 17 h non-stop à l’Espace Antoine de Saint-Exupéry à La Primaube. Dépôt des articles le mercredi 28 février de 9 h à 19 h non-stop à l’espace St-Exupéry. Reprise des invendus et du produit de la vente le mardi 5 mars de 17 h à 19 h.

Voici quelques précisions pour les déposants avec maximum autorisé par personne : 15 vêtements de 0 à 12 ans, classés par âge, 15 matériels de puériculture (poussettes, landaus, chaises hautes, parcs…) et accessoires de puériculture (turbulettes, draps, …), 15 jouets 1er âge (naissance à 6 ans) avec les piles pour les essayer.

Apporter des articles propres, en bon état, complets et conformes aux normes actuelles, sinon l’organisation se réserve le droit de refuser un article lors du dépôt ou de les retirer lors de la vente.

Préparer une liste précisant la taille des vêtements classés par âge ainsi que le prix auquel vous souhaitez vendre vos articles. Frais de dépôts : 3 € (à donner le jour du dépôt). Cette bourse n’est pas une opération lucrative pour les associations qui l’organisent. Cependant, il sera retenu sur la vente 10 % de la valeur des articles vendus, utilisés pour le secteur petite enfance de la commune. Les articles et les chèques non repris le mardi 7 mars seront remis à une œuvre caritative. Renseignements au 05 65 47 96 14 (après-midi bureau). Précisions pour les vendeurs : les chaussures, les chaussettes, les collants hors ensemble, les casquettes, les chapeaux hors ensemble, les culottes, les slips, les tire-lait, les vêtements de grossesse, les CD, les vidéos… les revues, les luminaires, les cadres, les tapis puzzle en mousse et tout style de tapis de chambre… ne seront pas acceptés. Tout article non complet, abîmé ou pas en état sera refusé. Précisions pour les acheteurs : les articles achetés ne sont ni repris ni échangés.