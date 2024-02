Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Temps pluvieux pour le carnaval des écoles

Comme le veut la tradition, il y a tout juste quelques jours, avant les vacances scolaires s’est déroulé le carnaval des écoles. C’est par une journée pluvieuse que nos chères petites têtes blondes ont pu défiler dans les rues. Heureusement la pluie a cessé !

C’est donc en début d’après-midi que le long cortège de carnavaliers costumés et grimés sur le thème des jeux olympiques, composé d’élèves de l’école publique des Marmousets, de l’école Ste-Marie, et des résidents du foyer de vie du Colombier et de l’Ehpad, accompagnés par des parents et familles. Au départ du foyer de vie du Colombier, ils se sont élancés à travers les rues de la bourgade dans un joyeux tintamarre pour converger vers la place de l’Hôtel de ville, où Monsieur Carnaval a été jugé et mis à mort sur le bûcher. Une fois qu’il a été réduit en cendres, la foule s’est dispersée et les enfants des écoles ont été invités à partager un goûter dans le cloître, offert par l’association Vivez St-Geniez.