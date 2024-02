900 tonnes de batteries détruites dans un incendie d'usine en Aveyron : c'est quoi les particules PM10, émises par les foyers toujours en combustion ?

Si les concentrations de particules fines sont à un niveau faible autour de l'entrepôt incendié, les autorités prennent au sérieux l'extinction de ces foyeurs pour réduire au maximum ces émissions de particules fines.

Dès ce dimanche 18 février en soirée, plus de 24 heures après l'incendie qui a détruit 900 tonnes de batteries dans un bâtiment de l'usine Snam à Viviez, les mesures relevées sur 5 points géographiques définis autour du site du sinistre indiquaient une concentration en PM 10 à un niveau faible, et un 4e était en baisse également sur un 4e point ce mardi 20 février, indique la préfecture de l'Aveyron dans un communiqué publié ce mercredi 21 février. Un seul point, celui le plus proche des lieux de l'incendie, était en hausse ce mardi.

C'est quoi les PM 10 ?

Pour rappel, les particules PM 10 sont des entités solides de très petite taille. Constituées d'un mélange de différents composés chimiques, elles sont nocives pour la santé respiratoire et cardiovasculaire.

Pour la Préfecture, alors que "l’extinction de ce type d’incendie lié à des batteries est de laisser les foyers s’éteindre naturellement", le Sdis de l'Aveyron a mis en place ce mercredi 21 février à 13 heures un dispositif d'aspersion des derniers foyers en combustion "afin de contenir les derniers foyers encore actif", les émissions de fumées et les "nuisances associées". Selon la Préfecture, ce dispositif "semble remplir l’objectif".

Prévention en amont

Pour l'heure, les autorités conseilllent à la population vivant près du lieu de l'incendie, notamment les plus vulnérables ou sensibles, "de réduire les activités physiques et sportives intenses et de contacter un professionnel de santé en cas de symptômes".

la Préfecture ajoute que "des visites au domicile des personnes habitant à proximité immédiate du site industriel sont en cours", ce mercredi, en présence d'élus locaux, d'effectifs de la police nationale et de bénévoles d'associations comme la Protection civile de de la Croix-Rouge.