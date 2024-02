900 tonnes de batteries lithium détruites dans un incendie en Aveyron : suie, eau, air, voici les recommandations sanitaires

L'Agence régionale de santé (ARS) préconise des recommandations sanitaires à la suite de l'incendie d'un entrepôt de stockage de batteries au lithium à la Snam, à Viviez, dans le bassin decazevillois.

Près d'une semaine après le gigantesque incendie d'un entrepôt de l'usine Snam, à Viviez, dans lequel était entreposé 900 tonnes de batteries au lithium, l'inquiétude ne cesse de grandir chez les habitants alors même que la préfecture de l'Aveyron tente de rassurer.

Dans un communiqué de presse envoyée par la préfecture, voici les recommandations sanitaires émises de l’Agence régionale de santé.

Présence de suie

En cas de présence de suie dans l’habitation et ses abords, il est préférable d’éviter tout contact cutané et avec les muqueuses.

• Nettoyer uniquement à l’eau en portant des gants de ménage, sans utiliser de nettoyeur haute pression pouvant mettre en suspension les particules.

• En cas de dépôts graisseux, pour les surfaces lisses et planes, il est recommandé d’utiliser du nettoyant vitres et de l’essuie-tout, ou de l’eau avec du détergent et un linge propre. De changer l’eau et le linge souvent, en particulier après le nettoyage des parties extérieures des fenêtres et rebords. D'éviter le balayage à sec, de ne pas utiliser d’aspirateur, pouvant remettre en suspension des particules. Et, en cas d’encrassement des installations de ventilation, nettoyer les grilles d’entrée d’air à l’eau et changer les filtres.

En cas de contact avec les suies

• Bien se laver les mains, surtout chez les jeunes enfants et procéder régulièrement à un nettoyage des jouets et objets (doudous) qui comporteraient des traces de suie et pouvant être portés à la bouche par les enfants.

• En cas de contact accidentel avec les suies, se laver immédiatement avec du savon ordinaire et si besoin se rincer les yeux avec du sérum physiologique.

Recommandations sanitaires

• L’eau du robinet peut être consommée sans risque pour la santé, y compris dans les secteurs qui ont été directement concernés par le panache de fumées.

Par ailleurs, les ressources d’eau souterraines utilisées à des fins d’alimentation humaine vont faire l’objet d’une surveillance renforcée.

• Il est recommandé de ne pas consommer les fruits et légumes souillés par les suies (jardins familiaux). À l’inverse, s’agissant d’une pollution visible, les fruits et légumes non touchés peuvent être consommés, après avoir été lavés comme d’ordinaire.

• Ne pas nourrir les animaux destinés à une auto-consommation avec des aliments souillés par les suies.

• L’eau de pluie recueillie ne doit pas être utilisée.

• Indépendamment de la qualité de l’air, des odeurs persistantes peuvent, lorsqu’elles sont intenses, occasionner ponctuellement des gênes ou irritations. En cas de problème médical, contactez votre médecin traitant. Il est rappelé que le 15 et le 18 sont réservés aux urgences vitales.