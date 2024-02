VIDEO. Incendie dans une usine de batteries en Aveyron : "Nous sommes inquiets de voir ces entreprises industrielles près d’habitations aussi nombreuses", dénoncent les écologistes

Les écologistes se montrent inquiets depuis l'incendie qui a détruit 900 tonnes de batteries dans un entrepôt de la Snam à Viviez, en Aveyron, dans le bassin industriel decazevillois.

Alors que le préfet, accompagné de plusieurs élus, prenait la mesure de l’incendie qui a ravagé un bâtiment de 3 000 m2 contenant 900 tonnes de batteries, plusieurs voix dissonantes s’élevaient pour dénoncer les "paroles rassurantes du préfet, au contraire nous sommes très inquiets", lançait Jean-Louis Calmettes, militant écologiste de longue date.

"On ne tient pas compte de l'avis des riverains"

"Nous sommes inquiets de voir toutes ces entreprises industrielles limitrophes d’habitations aussi nombreuses. Et on ne tient pas compte de l’avis des riverains, a-t-il poursuivi. Et puis, non loin de là, on envisage de construire l’usine de tri des déchets Solena. Cette activité reste liée à de nombreux risques."

"Tout le monde connaissait les risques"

Dans un même temps, le porte-parole d’EELV en Aveyron, Léon Thébault rappelait "que plusieurs groupes, et en premier lieu l’association environnementale Adéba (Association pour la défense de l’environnement du Bassin et de ses alentours) a alerté à plusieurs reprises sur la capacité de la Snam à assurer toutes les règles liées à ce genre de site qui est à risque".

"On a attend les conclusions de l'enquête pour connaître les causes de cet incendie", indique l'élu écologiste aveyronnais. "Tout le monde connaissait les risques autour de l'usine Snam dans le bassin de Decazeville".