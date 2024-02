VIDEO. Les images spectaculaires du bâtiment de 3 000 m2 de l'usine Snam en feu, les habitants confinés et 60 pompiers engagés

Depuis plus de quatre heures maintenant, les sapeurs-pompiers sont à la lutte sur une annexe du site industriel de la Société nouvelle d'affinage des métaux (Snam), ex-site de l'usine Sopave.

Les images sont impressionnantes et montrent les flammes qui ravagent un bâtiment d'une superficie de 3 000 m2. Il s'agit d'une annexe du site industriel de la Société nouvelle d'affinage des métaux (Snam), spécialisée dans le retraitement et le recyclage de batteries lithium.

Jusqu'en 2018, le site hébergeait l'usine Sopave qui, autrefois, fabriquait des sacs plastiques pour les collectivités territoriales et s'occupait du retraitement des bâches plastiques agricoles. L'entreprise a fermé ses portes depuis 2018.

Les habitants confinés dans un rayon de 500 m

Un confinement des populations dans un rayon de 500 m a été décidé par mesure de sécurité. Les habitants sont invités à ne pas sortir et à ne pas ouvrir les fenêtres pour éviter d'être impactés par les fumées. Des équipes de pompiers spécialisés dans le risque chimique ont été engagées sur place.

La RD 5 fermée à la circulation

Par ailleurs, comme l'annonce la préfecture de l'Aveyron, par voie de communiqué de presse ce samedi soir, "une déviation routière a été mise en place pour permettre le contournement du site. La RD 5 est fermée à la circulation".

Une soixantaine de pompiers lutte contre les flammes

Les soldats du feu du Service d’incendie et de secours (Sdis) sont massivement mobilisés, une soixantaine de pompiers, ainsi que les forces de l’ordre et les services de la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement).

L'incendie s'est déclaré dans une zone où le controversé projet de la future usine Kéréa, une unité de traitements des ordures ménagères, doit sortir de terre.