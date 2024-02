Incendie dans une usine de batteries en Aveyron : "Pas de chômage technique", annonce la direction de la Snam

La direction de la Société la Société nouvelle d'affinage des métaux (Snam) a publié un communiqué dans laquelle elle se veut rassurante à la fois pour l'emploi et l'environnement, ce dimanche 18 février.



Après le gigantesque incendie qui a ravagé un entrepôt contenant 900 tonnes de batteries au lithium à Viviez, et sur lequel sont toujours engagés depuis samedi 17 février, les pompiers même si le feu est circonscrit, la Société nouvelle d'affinage des métaux (Snam) a publié ce dimanche un communiqué faisant le point sur la situation.

La Snam fait d'abord savoir que "les systèmes de détection et d’alerte ont parfaitement fonctionné" lorsque l'incendie s'est déclaré, à 14 h 09 samedi, et que l'équipe d'astreinte a de suite identifié ce départ d'incendie et immédiatement prévenu les pompiers.

Pas de rejet des eaux en milieu naturel

Compte tenu de son ampleur, l'incendie, toujours pas complètement éteint, "nécessite des quantités d'eau très importantes", a déclaré le colonel Mickaël Lecoq, le patron des pompiers de l'Aveyron. La Snam précise que cette eau d'extinction a été contenue "dans les bassins du site. Il n’y a pas eu de rejet en milieu naturel".

"Pas d'émissions toxiques"

Quant aux fumées noires dégagées par le sinistre, "des prélèvements supplémentaires ont été réalisés en coordination avec les cellules risques chimiques des pompiers", après des premières mesures prises "dès le début de l'incendie". Les "prélèvements atmosphériques sont rassurants et ne montrent pas d’émissions toxiques", ajoute le communiqué.

Quant aux odeurs dégagées par l'incendie, elles "sont typiques d’un incendie de cette ampleur et ne sont pas préoccupantes".

Pas de chômage technique

L'incendie s'étant cantonné à ce seul bâtiment de stockage, "les process de recyclage de batteries de SNAM à Viviez ne sont pas touchés", les bâtiments hors de la "zone d'effet" du sinistre. En conséquence "il n’est pas envisagé, pour l’heure, de chômage technique".

Des travaux de sécurisation en cours

Enfin, la Snam de Viviez rappelle que l'entreprise "a lancé un plan d’investissement important" compte tenu de l'augmentation de son activité, "et a reçu une autorisation préfectorale en décembre permettant la sécurisation de ses espaces de stockage dont les travaux sont en cours".