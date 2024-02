CARTE. Incendie dans une usine de batteries en Aveyron : avec la Snam à Viviez, voici les trois autres sites de l'Aveyron classés "Seveso"

L'usine de recyclage de batteries de la Snam à Viviez est classée Seveso. Fort heureusement, le bâtiment ravagé par les flammes ce samedi 17 février n'était pas celui qui a valu cette classification à l'entreprise.



Le gigantesque incendie du bâtiment contenant 900 tonnes de batteries de l'usine Snam de Viviez, ce samedi 17 février, et l'immense panache de fumée noire qui s'en est dégagé a fait naître des inquiétudes légitimes pour la santé et l'environnement auprès de la population du Bassin decazevillois, et particulièrement des associations pour la protection de l'environnement, comme l'ADEBA, qui s'oppose au projet de centre de traitement et de stockage des déchets, à Viviez également.

A une cinquantaine de mètres des flammes, le site Seveso de la Snam

Une inquiétude légitime, car si l'usine Snam de Viviez est l'un des quatre sites de l'Aveyron classé "Seveso" (c'est-à-dire des sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs), c'est que dans l'un de ces bâtiments sont stockés des produits autrement plus dangereux que ceux stockés dans le bâtiment touché par l'incendie. Un bâtiment sous haute surveillance, qui selon nos informations de trouvait à une cinquantaine de mètres du sinistre, et que les pompiers ont su préserver des flammes.

Quatre sites classés Seveso en Aveyron. Repro Centre Presse - Wikipedia - Roland45

Lisi Aerospace et ITA Moulding process classés Seveso "seuil bas"

La Snam de Viviez est classée en site Seveso "seuil bas", même si en décembre 2020, au regard de son projet de développement, un classement en Seveso "seuil haut" était en discussion. En Aveyron, deux autres sites Seveso ont cette classification "seuil bas". Les voici.

Lisi Aerospace à Villefranche-de-Rouergue Archives Centre Presse - DDM- GUY LABRO

Lisi Aerospace, sous-traitant aéronautique, zone de la Glèbe, entre Savignac et Villefranche-de-Rouergue.

ITA Moulding Process à Sévérac-le-Château Archives Centre Presse - Joël Born

ITA Moulding Process, fabricant de pièces en bois et mousse moulés, à Sévérac-le-Château

Un seul site classé Seveso "seuil haut"