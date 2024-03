Incendie d'usine de batteries en lithium à Viviez : des données rassurantes sur la qualité des eaux, voici ce que dit le rapport

La préfecture de l'Aveyron a publié de nouvelles données concernant les suites de l'incendie de la Snam.

Au cours et après le long incendie du site de stockage de la Snam (ex-Sopave) à Viviez, commencé le 17 février 2024, plus de 1 000 mesures ont été réalisées afin d’évaluer les risques sanitaires et environnementaux. Après la publication jeudi 1er mars d'une première série de rapports globalement rassurants, la préfecture de l'Aveyron vient d'en publier de nouveaux, jeudi 7 mars. Parmi ceux-ci, un point de situation de l'Agence régionale de santé relatif aux "eaux destinées à la consommation humaine (EDCH)".

Des données rassurantes

Ainsi, selon la note, aucune anomalie n'a été relevée à la date du mardi 28 février, bien que le "taux de chlore est maintenu à un niveau élevé" à la SME de Foissac. Du côté de la commune de Capdenac-Gare, pareillement si aucune anomalie n'a été relevée à la même date, "seul le potentiel redox a baissé durant une période pluvieuse et de crue du Lot, ce qui est logique selon l’exploitant VEOLIA."

Enfin du côté de Decazeville Communauté, des prélèvements ont été réalisés au niveau du réservoir d’Agard et chez un abonné pour le réservoir de Bellevue, sur la commune d’Aubin et à proximité du panache de fumée modélisé. Reçus, eux aussi, le mercredi 28 février, ils confirment selon l'autorité : "l’absence de HAP, l’absence d’anomalie sur les composés organohalogènes volatils (les trihalométhanes sont comparables aux valeurs habituellement mesurées en sortie de traitement), l’absence d’anomalie sur les métaux lourds".

De leur côté, les résultats sur le lithium restent en attente. Concernant les PFAS, une étude plus générale sera lancée sur la région courant mars. Enfin l'ARS recommande toujours "l’utilisation exclusive de l’eau des réseaux publics pour les usages domestiques et l’arrosage des potagers. L’eau de pluie recueillie ne doit pas être utilisée."