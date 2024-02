Colère des agriculteurs : que peut annoncer ce mercredi Gabriel Attal pour calmer l'exaspération paysanne, à trois jours du Salon de l'agriculture ?

À trois jours de l’ouverture du Salon de l’agriculture à Paris, le Premier ministre, Gabriel Attal, tient une conférence de presse ce mercredi 21 février à partir de 9 heures pour annoncer de nouvelles mesures face à la crise agricole.

Alors que les représentants des agriculteurs, des industriels agroalimentaires et de la grande distribution se sont réunis ce mardi 20 février au ministère de l’Agriculture, les agriculteurs ne lâchent pas la pression et sont de nouveau mobilisés dans l'Hexagone.

C'est donc dans un climat de tension, que ce mercredi 21 février, le Premier ministre Gabriel Attal va effectuer plusieurs annonces destinées aux agriculteurs à trois jours de l'ouverture de la 60e édition du Salon de l'agriculture à Paris.

Le chef du gouvernement va présenter ce mercredi à partir de 9 heures à Matignon les détails d'un projet de loi sur l'agriculture lors d'une conférence de presse.

Inscrire dans la loi les promesses annoncées depuis un mois

Il s'agit d'inscrire dans la loi toutes les promesses énoncées depuis un mois. Un premier principe consistera à inscrire le fait que produire nos aliments est une priorité qui l'emporte sur d'autres. Cela présage des simplifications administratives, moins de normes écologiques, des facilités pour construire des réserves d'eau, planter ou supprimer des haies, etc.

Alléger les agriculteurs des tâches administratives

Le projet vise ainsi à alléger les agriculteurs afin de leur faire gagner du temps, réduire leurs coûts de production, les rendre plus compétitifs et éviter, in fine, que l'on importe en France la moitié des poulets ou des fruits et légumes que nous consommons.

Favoriser l'installation des nouveaux agriculteurs

Toute une série de mesures sera également annoncée pour favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs, car la moitié d'entre eux ont plus de 50 ans et seront à la retraite dans 15 ans.

Reste à savoir si ce train de mesures sera présenté ce mercredi 21 février par le Premier ministre dans son intégralité, ou si les principales annonces seront dévoilées par le président de la République Emmanuel Macron, lors de l'ouverture de la 60e édition du Salon de l'agriculture samedi 24 février.