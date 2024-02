Colère des agriculteurs : retour sur les ronds-points, A9 bloquée, centrales d'achat visées... les manifs reprennent à quelques jours du Salon agriculture

À quelques jours du Salon de l'agriculture, et que les acteurs du secteur sont réunis ce mardi 20 février au ministère, les agriculteurs se mobilisent à nouveau dans l'Hexagone.

Alors qu’à quatre jours de l’ouverture du Salon de l’agriculture, les représentants des agriculteurs, des industriels agroalimentaires et de la grande distribution sont réunis ce mardi 20 février au ministère de l’Agriculture, les agriculteurs ne lâchent pas la pression et sont de nouveau mobilisés dans l'Hexagone.

Après avoir levé leurs précédents blocages dans toute la France à la suite des annonces du Premier ministre Gabriel Attal, ils estiment que les choses ne vont pas assez vite.

Retour sur les ronds-points en Bretagne

Ainsi Ouest France rapporte que dans le canton de Callac (Côtes-d’Armor), une quinzaine de tracteurs sont partis de cette commune du Centre-Bretagne direction le rond-point de Kernilien, à Plouisy, aux portes de Guingamp, pour mener de nouvelles actions, ce mardi 20 février 2024.

L'A9 bloquée à la frontière espagnole les 27 et 28 février

En Catalogne, la frontière devrait de nouveau être bloquée les 27 et 28 février prochains, rendant impossible l'accès à l'Espagne par l'autoroute A9. Une initiative prise par le syndicat majoritaire des agriculteurs de Catalogne, l'Unió de Pagesos, relaie L'Indépendant du Midi. Cette action devrait se réaliser en collaboration avec les agriculteurs français précisent nos confrères.

Opération étiquettage en Haute-Garonne

En Occitanie, une opération d'étiquetage des produits est organisée au centre Leclerc de Blagnac par la Fdsea de la Haute-Garonne mercredi 21 février.

Centrales d'achats visées dans l'Ain et dans l'Allier

En Auvergne Rhône-Alpes, plusieurs actions sont prévues à partir de ce mercredi 21 février, a indiqué la FDSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) 69 à nos confrères de BFM Lyon.

Des actions qui toucheront surtout des centrales d'achats de la région : la plateforme logistique de Carrefour à Saint-Jean-sur-Veyle (Ain) et celle de Leclerc à Yzeure (Allier) précise BFM Lyon.

Administrations ciblées à Marseille

À Marseille, les Jeunes agriculteurs et la FRSEA ont manifesté quant à eux ce lundi 19 février en ciblant les administrations rappelle le site du média écologique Reporterre.net.

L'Yonne républicaine annonce pour sa part qu'un cortège de tracteurs s'invitera dans le centre-ville d'Auxerre jeudi 21 février.

De nouvelles mesures annoncées par Gabriel Attal mercredi

Le chef du gouvernement doit annoncer mercredi 21 février de nouvelles mesures pour calmer cette colère, et faire le point sur le "mois de la simplification", avec des réunions entre préfets et syndicats agricoles lancées fin janvier souligne France info. Elles ont déjà abouti à la modification de 63 arrêtés, qui concernent souvent des problématiques locales et pointues, selon le ministère de l'Agriculture.

Mais les intéressés sont mitigés face à ces avancées qu'ils considèrent comme insuffisantes. En effet, les demandes sont énormes : 2 500 propositions ont été remontées par les préfectures depuis le 26 janvier, selon le ministère de l'Agriculture.

"On est dans une situation de crise"

Ce mardi matin, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA a une nouvelle fois mis en garde le gouvernement, sur France 2. "Le monde agricole ne veut plus attendre et veut des décisions très concrètes qui changent la vie dans nos exploitations", a-t-il soufflé, en assurant qu’à l’heure actuelle, "personne n’imagine que le président de la République déambule dans les allées du salon, comme cela se passe traditionnellement. On est dans une situation de crise", cite Le HuffPost.