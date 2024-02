VIDEO. Colère des agriculteurs en Occitanie : des opérations nocturnes menées tout le week-end, les quais de livraison de grandes et moyennes surfaces bloqués par les JA

Plusieurs opérations coup de poing nocturnes ont été menées par la section des Hautes-Pyrénées des Jeunes agriculteurs dans la soirée et nuit de vendredi 16 à samedi 17 février.

À une semaine du coup d'envoi du Salon de l'agriculture à Paris, considéré comme la plus grande ferme du monde, la colère de la profession n'est pas retombée moins d'un mois après les points de blocage sur les axes routiers et les actions menées dans les grandes et moyennes surfaces.

La contestation est partie d'Occitanie

Le mouvement de contestation parti d'Occitanie a rapidement émaillé toute la France, mettant sous pression le gouvernement. Alors que les annonces du Premier ministre Gabriel Attal en faveur du monde agricole semblaient avoir temporairement apaisé les tensions.

La grogne des agriculteurs espagnols

En surface seulement. Car cette semaine, les agriculteurs espagnols sont à leur tour entrés dans la contestation, l'A9 entre Narbonne et l'Espagne se retrouvant bloquée. En effet, comme le rapporte L'Indépendant, "comme en France, la concurrence jugée déloyale sur le marché des produits agricoles, est un puissant carburant à la colère du monde paysan espagnol. De l’autre côté de la frontière, en Catalogne voisine, des centaines de tracteurs ont envahi routes et autoroute, et bloqué la circulation pour réclamer notamment les mêmes modes de productions qu’au Maroc. Soit l’utilisation accrue de produits phytosanitaires et vétérinaires".

Vendredi 16 février, en soirée, plus dans la nuit, des agriculteurs de la section des JA des Hautes-Pyrénées (Occitanie) ont organisé des actions coordonnées dans plusieurs grandes et moyennes surfaces (GMS) du département. Comme le rapporte La Dépêche, notamment à Lourdes, Maubourguet, Vic-en-Bigorre, Lourdes, Bagnères-de-Bigorre, Argèles-Gazost et Luz-Saint-Sauveur...

Pneus et ballots de paille déversés

Ce sont plus particulièrement les quais de livraison qui ont été visés et dont les entrées ont été obstruées avec des pneus et autres ballots de paille apportés sur place par des tracteurs.

"Vous nourrir ou mourir, à vous de choisir"

"Hier soir (vendredi, NDRL) a débuté une nouvelle action devant les espaces de livraison des grandes surfaces… "Vous nourrir ou mourir, à vous de choisir", résument les Jeunes agriculteurs des Hautes-Pyrénées à l'initiative de ces actions nocturnes.

Les GMS sont aussi responsables de la crise agricole

"Cette loi EGalim, appelée aussi loi Agriculture et Alimentation, a pour objectif de rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et d'œuvrer pour une alimentation saine et durable. En clair, elle doit ramener du revenu dans nos cours de ferme. À ce jour, son application n'a aucunement modifié les pratiques de la grande distribution, ni amélioré les prix payés aux producteurs", dénoncent-ils.

"De ce fait, nous tenons à rappeler que les grandes surfaces sont elles aussi responsables de la crise agricole", insistent-ils.

D'autres actions prévues dans le week-end

À l'appel des Jeunes agriculteurs, "toutes les Hautes-Pyrénées seront impactées ce week-end et plus si affinité", préviennent-ils. Laissant planer le doute de nouvelles actions dans la capitale, alors que le coup d'envoi du Salon de l'agriculture sera donné le 24 février.

L'opération secrète de la Coordination rurale 47

De son côté, la Coordination rurale du Lot-et-Garonne qui s'est notamment distinguée par son opération menée à Rungis, préparerait des actions en marge du Salon de l'agriculture. Mais n'ont pas indiqué de quelle nature elles seraient.

"On remonte à Paris !"

Toujours selon nos confrères, citant un communiqué de la CR 47, dans lequel les syndicalistes confirment qu'ils remontent à Paris : "Malgré toute l'énergie déjà engagée sur nos actions, nous n'avons pas d'autre choix que de nous rendre au Salon de l'agriculture ! Il va falloir maintenir la pression ! Montrer que l'on est là, encore, et que l'on ne crèvera pas en silence !"